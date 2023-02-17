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Бывший советник главы ОП Украины Алексей Арестович допустил вторжение войск НАТО в Белоруссию. Это высказывание прокомментировал политолог Александр Шпаковский.

Он обратил внимание на недавнее заявление Государственной пограничной службы Беларуси о 23 500 военнослужащих Североатлантического альянса на рубежах страны. Это достаточно серьезные силы, которые действительно могут принять участие в нападении.

«Поляки не скрывают в своем военном планировании, что Белоруссия рассматривается Варшавой в качестве потенциального противника», – цитирует политолога «Московский комсомолец».

Эксперт пояснил, что НАТО давно уже наращивает силы у своих восточных границ, поэтому о каких-то трендах говорить не приходится. Но Белоруссия все же может стать ареной боевых действий, если конфликт на Украине перерастет в противостояние России и НАТО. В этом случае блок будет пытаться оккупировать Беларусь, так как именно через ее территорию пролегает кратчайший путь к Москве.

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