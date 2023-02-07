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Тактика устрашения – единственное, что остаётся киевским властям. Они понимают, что военным путём Россию победить не удастся. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА “Новости” со ссылкой на телеграм-канал оборонного ведомства

По словам Шойгу, именно от безысходности ВСУ ударяют по социальным объектам в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях), совершают террористические атаки и тому подобные действия.

Глава Минобороны напомнил и о нежелании украинского руководства прекратить боевые действия на время празднования православного Рождества. Это только подчёркивает “варварскую сущность” украинского режима, отметил Шойгу.

Министр также сообщил о потерях ВСУ за январь, когда шли ожесточённые бои за Артёмовск и Соледар. По данным Шойгу в том месяце украинская армия потеряла 6,5 тысяч военнослужащих.

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