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Трофейный шлем иностранного наёмника, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ, выставили в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Музейный экспонат сейчас служит доказательством, что иностранные граждане вовлечены в вооружённый конфликт между Россией и Украиной. В публикации уточняется, что ранее к шлему была прикреплена видеокамера, которая зафиксировала подготовку иностранных наёмников на полигонах, а также их участие в боевых действиях. Шлем и камера были обнаружены не месте гибели “солдата удачи”.

В публикации РИА “Новости” отмечается, что наёмники в боевых действиях в Донбассе принимают участие с 2014 года. С началом специальной военной операции их число значительно увеличилось. Так, в МИД России заявляли, что на стороне ВСУ воюют примерно 7 тысяч граждан из 60 государств. По мнению экспертов, многие наёмники уже покинули Украину, поскольку оказались не готовы к затяжному военному конфликту.

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