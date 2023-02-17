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Специалисты из Оксфорда, а также университетов Лидса и Бристоля, сообщили, что наконец-то раскрыта загадка 200-летней давности о том, почему около экватора увеличивается количество видов живых организмов и становится меньше ближе к полярным территориям. Результаты проведенного исследования опубликовало научное издание Nature.

Ученые сделали анализ более 400 тысяч записей, которые были в глобальной базе об окаменелостях палеогена и неогена. Они охватили около 40 млн лет эволюции морских одноклеточных организмов. Учитывались такие факторы, как уровень соли в океане и температура поверхности воды.

Сообщается, что сегодняшний широтный градиент начал возникать около 34 млн лет назад. В тот период земной климат изменялся от теплого к более прохладному. Больше всего разных видов планктонных организмов возникло 40-20 млн лет назад.

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