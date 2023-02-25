Американский журналист Сеймур Херш, являющийся автором материалов-расследований о подрывах трубопроводов «Северные потоки», назвал Минские соглашения отвратительными. Соответствующее заявление он сделал во время интервью телеканалу RT.

Журналист напомнил о «прямом заявлении» Ангелы Меркель по поводу подписания Минских соглашений в 2014 году. По ее словам, данный документ лишь давал время на отсрочку конфликта для того, чтобы Североатлантический альянс смог подготовить украинскую армию к военным действиям. А выполнять соглашения украинская сторона и не собиралась.

Позже подобные высказывания были сделаны экс-президентом Украины Петром Порошенко. А бывший французский лидер Франсуа Олланд также заявил о истинном предназначении Минских договоренностей, являвшихся прикрытием подготовки «мощного сценария» в ЛДНР.

Ранее Сеймур Херш заявил, что причиной диверсий на «Северных потоках» являлось желание американского президента Джо Байдена сохранить единство военного блока. Но, по мнению журналиста, эти действия, наоборот, могут способствовать обратному эффекту.