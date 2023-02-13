По мере “истончения ткани солидарности” в Польше к беженцам из Украины начнут относиться всё хуже и хуже. Уже сейчас опросы показывают, что почти 70 процентов поляков настроены к приехавшим за последний год украинцам негативно. Такую точку зрения высказал сенатор Алексей Пушков – передаёт РИА “Новости”.

У себя в телеграм-канале член Совета Федерации прокомментировал приведённые выше результаты опроса, который провело одно из польских СМИ. Пушков отметил: мнение поляков основано на том, что часть украинцев приехали в страну не трудиться, а получать всевозможные льготы и пособия, которые даёт статус беженца. Логика майдана такова, что “Украине все должны”, заключил сенатор.

В Польше сейчас находится 2 миллиона украинских беженцев. С начала российской спецоперации в эту страну приехали 7 миллионов человек, но 5 миллионов уже вернулись обратно. Летом прошлого года власти Польши заявляли, что начинают сворачивать программы помощи беженцам. Так они намеревались стимулировать украинцев искать работу.