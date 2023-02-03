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Никакого сближения между Вашингтоном и Пекином в обозримом будущем ждать не стоит. США проводили и будут проводить политику, которая только усиливает конфронтацию с Китаем. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, который в Совете Федерации возглавляет комиссию по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Как пишет “Газета.ру”, в своём телеграм-канале Пушков отреагировал на заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти. Тот заявил, что не станет учитывать мнение Пекина, если захочет посетить остров Тайвань. В этой связи Пушков заметил, что у американского истеблишмента отлично получается портить отношения с Китаем.

Новый виток напряжённости между США и Китаем возник в начале августа прошлого года, когда бывший уже спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси посетила Тайвань без предупреждения китайских властей. Пекин считает Тайвань частью КНР, однако де-факто это отдельное государство. Тем не менее любые официальные визиты на Тайвань без согласования с правительством Китая воспринимаются им как поддержка местного сепаратизма.

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