Сексолог Трэйси Кокс в своей колонке для издания Daily Mail дала совет для женщин с большим сексуальным опытом не называть точное количество своих бывших любовников своему постоянному партнеру, так как данная цифра не имеет никакого значения для развития отношений.

Кокс рассказала, что к ней обратилась одна из читательниц за советом. Девушка рассказала о том, что ранее вела очень бурную сексуальную жизнь и часто меняла партнеров. Однако в настоящий момент она состоит в хороших отношениях с замечательным партнером, который никогда ранее не спрашивал ее о прошлой сексуальной жизни. Теперь девушка переживает, что ее друзья могут рассказать ее нынешнему партнеру, о ее пристрастии в прошлом иметь связи на одну ночь.

Сексолог Кокс объяснила, что все любовные связи женщины, которые произошли до встречи текущего партнера, не должны никого касаться. При этом она заявила, что знание точного количества партнеров без знания обстоятельств ни о чем не говорят. Кокс уверят, что 20 любовником может звучать, как большое число. Но если девушке уже 35 лет, а большую часть своей жизни она была одинока, то это уже не так. Однако когда речь идет о девушке, вышедшей замуж в 19 лет – то это совсем другая история.