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Дальнейшая поставка Киеву оружия западными странами только увеличит жертвы и усилит кровопролитие в нестабильных регионах Европы и за её пределами. В этой связи конфликт между Россией и Украиной нужно заканчивать как можно быстрее и садиться за стол переговоров. Об этом в статье для газеты South China Morning Post (SCMP) написала обозреватель Мариам Шах – сообщает “Лента.ру”.

По мнению Шах, значительная доля оружия, которое страны НАТО передают киевскому режиму, не используется в боевых действиях на Украине, а расползается по чёрным рынкам. Оттуда вооружение попадает в другие регионы. По словам журналистки, накачивание оружием Украины может привести к затяжным военным конфликтам в Афганистане, Ливии, усилить напряжённость в Сирии.

Шах полагает, что странам, которые заинтересованы в поставках ВСУ вооружения, нужно усилить контроль за тем, как оно используется. Также она призвала приложить максимум усилий, чтобы противостояние Киева и Москвы перетекло из военного в дипломатическое русло.

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