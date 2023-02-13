Служба безопасности Украины отчиталась о проведении контрдиверсионных учений в Ровенской области на границе с Белоруссией.

В официальном канале СБУ в Telegram говорится, что к учениям были привлечены сотрудники СБУ, пограничной службы, боевики ВСУ и представители других силовых структур. Кроме того, задействовано множество видов вооружений и техники. Важную роль в маневрах исполняли беспилотные аппараты.

Координационная группа, составленная из руководителей всех ведомств, высоко оценила проведение всех мероприятий и взаимодействие силовиков. Сообщается, что учения проводились с целью обеспечения безопасности западных границ Украины.

Напомним, Киев неоднократно заявлял о возможном наступлении ВС РФ с территории Белоруссии как в направлении Киева, так и на западные регионы.