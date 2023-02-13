ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Служба безопасности Украины отчиталась о проведении контрдиверсионных учений в Ровенской области на границе с Белоруссией.

В официальном канале СБУ в Telegram говорится, что к учениям были привлечены сотрудники СБУ, пограничной службы, боевики ВСУ и представители других силовых структур. Кроме того, задействовано множество видов вооружений и техники. Важную роль в маневрах исполняли беспилотные аппараты.

Координационная группа, составленная из руководителей всех ведомств, высоко оценила проведение всех мероприятий и взаимодействие силовиков. Сообщается, что учения проводились с целью обеспечения безопасности западных границ Украины.

Напомним, Киев неоднократно заявлял о возможном наступлении ВС РФ с территории Белоруссии как в направлении Киева, так и на западные регионы.

Вам может понравиться

Белый дом оставил за Зеленским решение о проведении переговоров по Украине

Соединенные Штаты не намерены влиять на решение президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией. Он должен принять его сам, заявил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома

Telegraph: Лондон и Киев ведут переговоры о производстве британского оружия на Украине

На территории Украины могут появиться предприятия по производству британского оружия, сообщает The Daily Telegraph. Переговоры об этом уже ведутся между Лондоном и Киевом. Авторы публикации отмечают, что Киев ведет переговоры

Эксперт Алехин рассказал, что Украина формирует два новых корпуса из наиболее подготовленных боевиков

Украинские ВС концентрируют наиболее обученных боевиков и формируют из них них два боеспособных корпуса. Военный эксперт Геннадий Алехин сообщил РИА Новости, что одно из этих подразделений создается в Полтавской области.