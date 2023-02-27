Как следует из материала издания True Achievements, новая игра под названием Atomic Heart продемонстрировала рекордные показатели стартовой недели на платформе Xbox в 2023 году. Сообщается, что уже более 120 тысяч пользователей играют в новинку.

Компьютерная игра от российских разработчиков смогла обойти такие проекты, как Hogwarts Legacy и Hi-Fi Rush. С первого дня своей премьеры на платформе Xbox новинка Atomic Heart была включена в фирменную подписку онлайн сервиса от Microsoft под названием Game Pass, откуда и пришла основная масса пользовательских подписок.

Однако побить абсолютный рекорд по показателям стартовой недели российской игре так и не удалось. Новинка Atomic Heart уступила популярному шутеру High on Life от создателя «Рика и Морти» Джастина Ройланда. Но такие популярные игры, как A Plague: Requiem, Deathloop, PowerWash Simulator и другие крупные проекты также доступные в подписке Game Pass российская игра Atomic Heart все же смогла обойти.