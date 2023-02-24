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Американские танки Abrams ничем не помогут Украине, но решение об их передаче было принято, чтобы выполнить условие Германии, заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он пояснил, что Киеву необходимы немецкие танки Leopard 2, так как Германия и другие страны Европы способны предоставить достаточное количество этих боевых машин. Но Берлин не соглашался отправлять их на Украину без передачи Соединенными Штатами своих «Абрамсов». Именно поэтому и было принято соответствующее решение.

Салливан заявил, что президенту США Джо Байдену была озвучена точка зрения, согласно которой танки Abrams «не имеют настоящего смысла для этих боев», передает РИА Новости.

Напомним, что до конца марта Киев может получить около 140 боевых машин. Германия в первой партии отправит 14 единиц. Также танки намерены поставить Польша, Норвегия, Великобритания и Словакия. США пообещали ВСУ 31 единицу «Абрамсов», однако заявляют, что отправлены они будут только к концу года.

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