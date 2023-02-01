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Украинские войска продолжают попытки форсировать реку Днепр и закрепиться на её левом берегу, который контролирует российская армия. Все попытки ВСУ успешно пресекаются. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо – передаёт ТАСС.

Врио главы региона уточнил, что украинские военные пробуют пробиться на левый берег малыми силами, используя диверсионно-разведывательные группы. Такие атаки Сальдо сравнил с “комариными укусами” – вдоль берега Днепра, контролируемого российскими войсками, уже возвели необходимые фортификационные сооружения.

По мнению Сальдо, тщетность попыток понимают и в ВСУ, но там продолжают отдавать такие приказы, не считаясь с потерями. Позицию украинского командования Сальдо назвал преступной и выразил уверенность, что указания проводить форсирование Днепра малыми силами дают советники НАТО, хотя те уверяют, что не влияют на принимаемые украинцами решения.

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