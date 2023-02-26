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24 февраля украинские провокаторы попытались устроить перфоманс у здания российского посольства в Берлине. Они установили неподалеку памятник советскому танку и развернули дуло в сторону дипломатической миссии РФ. Боевую машину также снабдили украинским флагом, сообщает издание “Известия”.

Провокация не удалась, так как жители немецкой столицы начали приносить к танку цветы, чтобы почтить память российских военнослужащих. В основном все несли красные розы.

25 февраля на танк забрались двое мужчин, которые сняли и выбросили флаг Украины. Их действия вызвали одобрение участников митинга, подавляющее большинство людей аплодировали такому поступку.

Напомним, в субботу к танку с красными розами пришел праправнук первого немецкого канцлера Отто фон Бисмарка. Он заявил, что Германия не собирается вступать в конфликт с Россией и призвал Москву с Киевом начать переговоры.

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