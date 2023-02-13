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Возмездие добралось до украинских военных, которые ранее казнили россиян. На лиманском направлении бойцы группировки “Отважные” взяли штурмом укрепления ВСУ. Там находились бойцы подразделения, которое ранее расправилось с российскими пленными солдатами. Об этом пишет издание “Русская Весна” (“РВ”).

Речь идёт об украинской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В ходе боя к российским военным попал тяжело раненный украинский солдат из этой группировки. Несмотря на оказанную ему первую медпомощь, украинец скончался по пути в госпиталь. Остальные военнослужащие бригады были ликвидированы в ходе штурма.

“РВ” напоминает, что указанная бригада была причастна к расстрелу российских военнопленных. Кадры с расправой над лежащими на земле людьми появились в Сети 18 ноября. Утверждалось, что видео было снято в селе Макеевка, которое расположено в Луганской Народной Республике.

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