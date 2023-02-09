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В условиях реальных боевых действий под Кременной бойцы российской группировки войск “Отважные” испытывают новейший танк Т-80БВМ, передает портал “Русская весна”.

Эта модификация боевой машины отвечает всем современным тенденциям. Она оснащена многочисленными датчиками и камерами, обеспечивающими обзор на 360 градусов, а также тепловизионным оборудование. Последнее дает возможность существенно повысить эффективность танка в ночное время суток, обнаруживать позиции противника по его тепловому отпечатку и наносить высокоточные сокрушительные удары.

Также Т-80БВМ оснастили новейшим программным обеспечением, позволяющим осуществлять управление всем установленным оборудованием и тем самым обеспечивать экипажу мгновенное получение об обстановке на поле боя.

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