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Танковые подразделения 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ведут наступление на Марьинку. Они интенсивно обстреливают опорные пункты и позиции противника из 125-миллиметровых орудий, вынуждая противника обращаться в бегство, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты опубликовали в Сети видеозапись, на которой запечатлены покидающие позиции боевики ВСУ. Они убегают в разные стороны лишь бы спастись от беспрерывно прилетающих снарядов.

Также на записи виден опорный пункт противника, который после нескольких мощных ударов превращается в руины. Из него также в панике выбегают украинские военные.

Напомним, что Марьинка на протяжении почти 9 лет является одним из плацдармов ВСУ для обстрелов Донецка. Сейчас ВС РФ близки к освобождению этого населенного пункта.

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