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Танки группировки ВС РФ «Отважные» успешно ведут огонь с закрытых позиций, уничтожая опорные пункты противника на Сватовском направлении. Видеозапись боевой работы экипажей опубликовал в Сети портал «Русская весна».

На кадрах видно, что танк не просто скрыт от наблюдателей противника, но еще и замаскирован. Он ориентируется на координаты, полученные от разведки и операторов беспилотных аппаратов, практически круглосуточно ведущих наблюдение за вражескими позициями.

Высокая точность ударов позволяет эффективно уничтожать боевиков ВСУ и их укрепрайоны, после чего танки меняют позицию во избежание ответного удара.

Напомним, что под Сватово и Кременной российские ВС ведут «активную оборону», периодически переходя в наступление и продвигаясь на несколько километров вперед.

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