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Российские ВС нашли оригинальный способ применения в зоне СВО бронетранспортеров МТ-ЛБ и использовали новую тактику уничтожения опорников ВСУ, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты поясняют, что «мотолыга» доверху загружается взрывчаткой, в нее укладываются шнуры для разминирования. После этого машина отправляется к вражеским позициям. Когда боевики ВСУ приближаются к ней, раздается взрыв.

Авторы опубликовали видео, на котором украинские военные показывают последствия такой атаки. Они сообщают, что не менее 50 человек личного состава погибли в результате взрыва, так как подошли слишком близко к МТ-ЛБ. Опорный пункт оказался полностью уничтожен.

Напомним, ВС РФ продолжают наступление на Артемовском, Северском, Краснолиманском, Купянском и других направлениях, медленно, но уверенно продвигаясь вперед.

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