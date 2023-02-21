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До пяти тысяч военнослужащих российской армии могут в ближайшее время переброшены из Мариуполя под Угледар. Такое предположение сделал экс-замглавы мариупольской администрации Пётр Андрющенко, который ранее сбежал на Украину. Об этом пишет издание “Русская Весна” (“РВ”).

По мнению Андрющенко, бойцы ВС РФ отправятся на линию боевого соприкосновения в течение ближайших двух дней. Их размещение возле Угледара даст возможность быстро перебрасывать силы на другие участки фронта.

Также бывший заместитель главы Мариуполя заявил, что в боевую готовность уже приведена техника. В частности, речь идёт о десятках танках Т-62.

Ранее представители украинских властей уже заявляли о наращивании группировки российских войск в Донбассе. По их мнению, это свидетельствует о скором большом наступлении на некоторых участках фронта.

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