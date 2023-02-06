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Разведчики спецназа Народной милиции ДНР столкнулись с боевиками ВСУ в своеобразной дуэли на противотанковых ракетных комплексах и одержали уверенную победу, пишет портал “Русская весна”.

Бойцы в ходе ночной разведки обнаружили позицию расчета ПТРК украинской армии, который планировал атаку на бронетехнику ВС РФ. Они приняли решение уничтожить противника, для чего задействовали противотанковую управляемую ракету.

ПТУР успешно поразила цель и ликвидировала вражеский расчет. Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, сделанную с беспилотного аппарата.

Напомним, что боевики ВСУ применяют в основном западные противотанковые комплексы американского, британского, шведского производства, которые начали поставляться на Украину еще до начала специальной военной операции.

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