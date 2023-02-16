Беспилотные летательные аппараты (БЛПА) ВС РФ продолжают эффективно применять в зоне специальной военной операции. Издание “Русская Весна” (“РВ”) показало кадры, как дроны “Ланцет” уничтожают вражескую технику.

В публикации – два видео. На одном российский дрон-камикадзе наносит удар по американской гаубице M777, на другом – по советской самоходной артиллерийской установке “Гвоздика”, которая использовалась ВСУ. Ролики смонтированы из видео, снятых как с самих летательных аппаратов, которые нанесли удар, так и с других беспилотников, следившими за объектами с высоты.

Утверждается, что военная техника была уничтожена у населённого пункта Лукьяновское на запорожском направлении. Она находилась в глубине обороны неприятеля. Такие операции сильно сковывают ВСУ в применении артиллерии – подчёркивается в сообщении “РВ”.