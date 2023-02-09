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В зоне проведения специальной военной операции российские войска начали использовать танки “Армата”. Во всяком случае об этом свидетельствуют видеокадры, которые опубликовало издание “Русская весна” (“РВ”).

В ролике, который длится чуть больше десяти секунд, танк делает выстрел из своего основного орудия – пушки калибра 125 миллиметров. Утверждается, что это первые кадры огня Т-14 (“Армата”) в зоне СВО.

Когда и где были сделаны кадры, в публикации “РВ” не уточняется.

До этого в Сети уже публиковали видео с танками “Армата”. Однако все они касались работы тяжёлой техники на полигонах. В Минобороны РФ пока никак не комментировали использование новейших российских танков в зоне СВО.

Т-14 был спроектирован в 2014 году. По заверениям российских властей, танки “Армата” успешно применялись в боевых действиях в Сирии.

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