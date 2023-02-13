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БМП-2 украинских ВС попыталась атаковать позиции 58-го отдельного батальона спецназначения, но была уничтожена из противотанкового ракетного комплекса. При этом оператор ПТРК продемонстрировал завидное хладнокровие, находясь под обстрелом.

Военнослужащий не только выпустил ракету под огнем противника, но и сумел навести ее точно на цель. БМП все это время продолжала стрелять, но буквально через 25 секунд взлетела на воздух, сообщил портал “Русская весна”.

Оператор ПТРК, вступивший в бой с боевой машиной пехоты, проявил выдержку, которая и помогла ему уничтожить технику противника.

Напомним, что ВС РФ продолжают наступление в Артемовске. Они перекрыли последний путь к отступлению боевиков ВСУ из северной части города по трассе из Парасковиевки на Славянск.

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