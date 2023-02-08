Реактивные системы залпового огня “Ураган” уничтожают позиции ВСУ 220-миллиметровыми снарядами, которые наводятся с беспилотных аппаратов. Соответствующее видео показал портал “Русская весна”.

На кадрах видно, как “Ураганы” выезжают на ударную позицию и накрывают огнем технику, укрепления и скопления живой силы противника. Благодаря БПЛА каждый удар является чрезвычайно точным и эффективным.

После атаки РСЗО моментально меняют позиции, создавая тем самым серьезные проблемы контрбатарейной борьбе украинской армии. Так они страхуются от возможных ответных атак. Боевые системы заряжают новый боекомплект и ждут приказа для очередного боевого выхода.

Напомним, что ВС РФ активно применяют и другие реактивные системы залпового огня – “Град”, “Торнадо” и Смерч”.