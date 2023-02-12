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В Сети появилась видеозапись уничтожения подразделения ВСУ с применением беспилотных аппаратов. Опубликовал его командир батальона ДНР “Спарта” Артем Жога.

Он рассказал, что его подразделение ведет боевые действия неподалеку от населенного пункта Первомайское. Бойцы задействуют беспилотные аппараты “Мавик” для атак на позиции противника.

На кадрах видно, как дроны обнаруживают окопы, в которых засели боевики. Буквально спустя несколько секунд туда сбрасываются взрывные устройства. Сразу несколько ударов полностью исключают какие-либо шансы для выживания военнослужащих ВСУ.

«Обрабатываем окопы противника перед штурмом. Район села Первомайского», – гласит подпись к видео.

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