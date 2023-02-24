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Портал «Русская весна» опубликовал первые видеозаписи, сделанные в Берховке под Артемовском, которая 24 февраля окончательно перешла под контроль ЧВК «Вагнер».

На весьма жутких кадрах можно увидеть большое количество трупов боевиков ВСУ, которые пытались удержать важный для дальнейшей борьбы за Бахмут населенный пункт. Разумеется, тела эвакуировать никто не стал, украинская армия выносит с поля боя только погибших отпетых националистов да иностранных наемников.

Напомним, что крупные потери Киев понес и на Купянском направлении, где уничтожено 4 гражданских авто, используемых ВСУ, два бронеавтомобиля, артиллерийская установка Д-20 и САУ «Гвоздика». Минобороны РФ также сообщило о 60 ликвидированных украинских боевиках.

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