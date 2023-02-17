Боевики ВСУ оборудовали снайперскую позицию в трехэтажном здании на правом берегу Днепра в Херсонской области, но использовать ее не успели. Российские бойцы нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса и уничтожили противника, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой запечатлена эта атака. Позиции противника на другом берегу реки были выявлены с помощью БПЛА, который и снял уникальные кадры. После выстрела из ПТРК ракета всего за несколько секунд долетела до здания, где прятался вражеский снайпер и частично его разрушила. Шансов выбраться у противника не было.

Отмечается, что противотанковые ракетные комплексы активно применяются пехотными подразделениями ВСУ и российских войск. При этом ВС РФ используют отечественные разработки, а украинские боевики – ПТРК из Швеции, США, Великобритании и других стран.