Военнослужащий 58-го обСпН точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса уничтожил украинский танк вместе с экипажем. Противник пытался как можно ближе подойти к российским позициям, однако эта попытка завершилась провалом и потерями для ВСУ.

Боевики все рассчитали и хотели подъехать к позициям ВС РФ, прячась за естественным ландшафтом местности. Однако спецназовцы раньше заметили приближение боевой машины и просто выжидали удобного момента для ее уничтожения.

Оператор ПТРК не торопясь прицелился и нанес удар по танку, который сразу же взорвался и начал гореть. По предварительной информации, экипажу спастись не удалось, так как взрыв был очень мощный.

Напомним, что специальная военная операция на Украине продолжается. Российские ВС перешли в наступление на всех направлениях и уверенно продвигаются вперед. Киев несет потери, но упрямо скрывает информацию о них.