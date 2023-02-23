ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащий 58-го обСпН точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса уничтожил украинский танк вместе с экипажем. Противник пытался как можно ближе подойти к российским позициям, однако эта попытка завершилась провалом и потерями для ВСУ.

Боевики все рассчитали и хотели подъехать к позициям ВС РФ, прячась за естественным ландшафтом местности. Однако спецназовцы раньше заметили приближение боевой машины и просто выжидали удобного момента для ее уничтожения.

Оператор ПТРК не торопясь прицелился и нанес удар по танку, который сразу же взорвался и начал гореть. По предварительной информации, экипажу спастись не удалось, так как взрыв был очень мощный.

Напомним, что специальная военная операция на Украине продолжается. Российские ВС перешли в наступление на всех направлениях и уверенно продвигаются вперед. Киев несет потери, но упрямо скрывает информацию о них.

Вам может понравиться

Газманов рассказал, почему заклеил логотип Prada на своей куртке во время концерта в Лужниках

Российский певец Олег Газманов рассказал, что послужило причиной заклеивания логотипа на его куртке фирмы Prada во время выступления в Лужниках. На митинг-концерте исполнитель был одет в пуховик от итальянского лакшери

FT: Украина получила меньше половины от финансовой помощи, которую обещали страны Запада

Страны Запада не спешат исполнять свои обещания, которые ранее давали властям Украины. Из обещанных средств в рамках оказания финансовой помощи страна получила меньше половины. Соответствующие данные приводит британская газета Financial

“Известия”: российская армия нашла эффективный способ борьбы с HIMARS

Цель непростая, но российские войска “подобрали к ней ключи”. Так о методах борьбы с американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые используют ВСУ, высказался военный эксперт, капитан первого ранга