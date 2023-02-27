К северу от Артемовска разворачивается настоящий ад. Российские ВС накрывают позиции противника мощными артиллерийскими ударами практически круглосуточно, ВСУ несут огромные потери. Об этом рассказал полевой командир украинских вооруженных формирований по кличке «Мадьяр».

Он отметил, что и на других направлениях ситуация становится критической, но на северных окраинах ВСУ особенно тяжело. Там бойцы «Группы Вагнера», освободившие несколько населенных пунктов, устроили боевикам противника настоящий ад и постепенно продвигаются вперед.

«Не могу вдаваться конкретику, но ситуация не жестко критична. Враг атакует и ночью», – цитирует «Мадьяра» портал «Русская весна».

Также военные корреспонденты опубликовали видеозапись, позволяющую оценить масштаб противостояния.