Пристрелка гранатомета российскими десантниками в Херсонской области привела к перестрелке с боевиками ВСУ, которые обнаружили позиции ВС РФ, рассказал портал “Русская весна”.

Бойцы ВДВ намеревались пристрелять гранатомет АГС и нанесли удар по одному из островов. Совершенно неожиданно оттуда начали бить украинские минометы. Впрочем, такой реакцией боевики ВСУ сделали хуже только себе. Они выдали свои позиции во дворах двух домов на окраине поселка, по которым ВС РФ и открыли стрельбу. В результате подразделение противника было уничтожено.

Также один из ударов десантников пришелся по зданию водокачки, в котором попытались укрыться некоторые украинские военные, добравшись до объекта на автомобиле УАЗ советского еще образца.