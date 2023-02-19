Портал «Русская весна» выложил фото последствий террористического удара по Донецку. Украинские боевики выпустили по центру города 40 ракет менее, чем за 10 минут, что привело к серьезным разрушениям. Также есть человеческие жертвы, но точное их число пока не известно.

Основной удар пришелся по автостанции «Крытый рынок», пострадали также две библиотеки – им. Крупской и детская им. Кирова. Досталось еще и зданию Генеральной прокуратуры РФ – оно частично обрушилось, а через некоторое время там начался пожар, который ликвидируют экстренные службы.

Удар был нанесен 19 февраля в 15:00, рассказали военные корреспонденты. По их словам, сведения о пострадавших и разрушениях продолжают поступать.