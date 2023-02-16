Российский беспилотник запечатлел момент попадания снаряда артиллерийского орудия прямо в окоп с украинскими боевиками. Минобороны РФ опубликовало в Сети видеозапись этой атаки.

Артиллерийские расчеты с гаубицами Д-20 и Д-30 ориентируются на информацию, полученную от операторов разведывательных беспилотников. При этом от получения координат позиций противника до удара проходит не более двух минут, что позволяет точно поражать цели.

В результате одного из ударов, наведенных беспилотником, снаряд разорвался прямо в окопе противника, что хорошо видно на записи.

Командир расчета «Отважных» с позывным «Юрист» рассказал, что пришел в зону СВО добровольцем. Он пошел по стопам своего деда, который также сражался за эту землю.