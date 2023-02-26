Портал «Русская весна» опубликовал откровения украинского военнослужащего, который участвовал в боевых действиях в зоне специальной военной операции и получил ранение. Теперь он жалуется, что власти страны, как и командование ВСУ, не считает боевиков за людей.

Боец так и не понял, за кого он должен был воевать. После ранения он попал в больницу, причем лечение пришлось оплачивать самостоятельно. Отсутствие средств никого особо не интересовало, хотя восстановление после ранения обошлось совсем недешево.

При этом государство ничего не платит раненым военнослужащим. Они для него всего лишь пушечное мясо, которое что-то значит только до момента ранения или гибели. Как только солдат становится небоеспособным, о нем забывают, как о расходном материале и не оказывают помощь.