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Добровольческое российское подразделение БАРС «Каскад» успешно действует в зоне проведения специальной военной операции, уничтожая узлы связи, радары и радиолокационные станции противника. Так, на Донецком направлении бойцы обнаружили и ликвидировали контрбатарейную РЛС, предоставленную Киеву Соединенными Штатами.

Сообщил об этом портал «Русская весна» со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Сабина, занимающего в настоящий момент пост командующего подразделения БАРС. Также военные корреспонденты опубликовали видеозапись уничтожения радара.

Обнаружил РЛС беспилотник вертолетного типа, который проводил разведку позиций противника. Оператор БПЛА передал данные артиллерийскому подразделению, нанесшему несколько сокрушительных ударов. В результате радиолокационная станция, используемая ВСУ для обнаружения позиций ВС РФ была выведена из строя без возможности восстановления.

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