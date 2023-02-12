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ВС России наносят сокрушительные артиллерийские удары по позициям боевиков ВСУ на Северском направлении. Противнику не удается передохнуть даже несколько минут, так как снаряды прилетают один за другим.

На видеозаписи, опубликованной порталом “Русская весна”, видно, как один из боезарядов разбрасывает в разные стороны группу боевиков, которые попытались эвакуировать раненых сослуживцев.

Другой снаряд, отправленный точным выстрелом, попадает точно в окоп, где прячутся военнослужащие ВСУ. Можно уверенно говорить, что после такого удара шансов выжить у противника точно не было.

Напомним, что Северск пока находится под контролем ВСУ, однако российские военные периодически наносят по ним удары и внимательно наблюдают за ситуацией.

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