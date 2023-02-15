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Портал “Русская весна” рассказал о “дискотеке”, устроенной российскими артиллерийскими подразделениями на позициях ВСУ. Мощные удары застали противника врасплох и вынудили его разбегаться в разные стороны, чтобы спастись от летящих точно в цель снарядов.

Военные корреспонденты рассказали, что позиции противника были обнаружены с беспилотников, постоянно кружащих над зоной боевых действий. Операторы БПЛА мгновенно передали координаты вражеских сил артиллерийским подразделениям, а те, в свою очередь, провели сокрушительную атаку.

На видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале издания, видно, что боевики устроили позиции в частном секторе и многоэтажных домах, однако это не спасло их от уничтожения. Артиллерия, корректируемая беспилотниками, превращается в грозное высокоточное оружие, не допускающее промахов.

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