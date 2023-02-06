1-я Славянская бригада ДНР на деле доказывает, что даже старое советское вооружение способно наносить точные удары по противнику. Бойцы подразделения активно задействуют зенитную пушку С-60 для уничтожения позиций ВСУ, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты показали кадры использования этого оружия. Сперва беспилотные аппараты обнаружили процесс доставки подкрепления на позиции ВСУ. Боевики вели себя слишком расслабленно и потеряли бдительность, что стоило им жизней.

Расчет зенитно-артиллерийской установки С-60, ориентируясь на полученные от оператора БПЛА данные, нанес удар по вражеским позициям. Так были задействованы и 203-миллиметровые самоходные минометы “Пион”, что позволило уничтожить противника.