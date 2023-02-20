На Запорожском направлении российские ВС уничтожили грузовой автомобиль, который подвозил боеприпасы украинским подразделениям, рассказал портал «Русская весна». Военные корреспонденты опубликовали видеозапись с места событий, сделанную с беспилотного аппарата.

Именно дрон-разведчик обнаружил машину с боеприпасами ВСУ и отправил его координаты артиллеристам. Буквально через несколько минут по автомобилю был нанесен удар, который спровоцировал мощный взрыв.

В результате точного попадания по цели в автомобиле сдетонировал боекомплект, что существенно усилило эффект. На кадрах видно, как машину охватывает пламя, которое затем поднимается высоко вверх.

Напомним, ВСУ может готовить наступление в Запорожской области, однако для этого им необходимо сперва сдержать натиск ВС РФ, что представляется весьма сложной задачей.