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В Одессе продолжается “третья волна мобилизации”, в ходе которой военкоматы используют методы, очень далекие от законных, передает портал “Русская весна”. Военные корреспонденты рассказали, что действия так называемых территориальных центров комплектования больше напоминают охоту за пушечным мясом и похищения людей.

Так, на вокзале в Одессе в поле зрения сотрудников военкомата попал приезжий мужчина с рюкзаком. Он вышел из поезда и двигался к остановке общественного транспорта, когда выяснилось, что его готовы отвезти совершенно бесплатно. Трое крупных мужчин в военной форме усадили гостя “жемчужины у моря” в микроавтобус и увезли на медкомиссию.

Нечто подобное произошло и на рынке “Привоз”, где троица не менее крупных военных силой тащила мужчину к микроавтобусу. Он упорно сопротивлялся, однако габариты “похитителей” не позволили справиться с ними.

Принцип “охоты на пушечное мясо” в Одессе и области довольно прост – микроавтобус останавливается в людном месте и военные наблюдают за прохожими. Руководствуясь только им понятными критериями, они выбирают “жертву”, внезапно выходят из транспортного средства и фактически похищают человека. По некоторым версиям, в автобусе на людей оказывается давление с целью заставить подписать повестку. Если не получается, потенциального военнослужащего просто увозят без согласия на медкомиссию, которая является чистой формальностью.

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