В ночь на 27 февраля в Киеве прогремело несколько взрывов, а также были слышны автоматные выстрелы. Украинские боевики снова задействовали стрелковое оружие, безуспешно пытаясь сбить беспилотные аппараты «Герань-2», атаковавшие столицу.

Военная администрация Киева подтвердила факт взрывов, пишет портал «Русская весна». Также отмечается, что в небе были замечены барражирующие боеприпасы, которые направлялись на столицу со стороны Белоруссии и Черниговской области.

Военные корреспонденты также опубликовали видеозаписи, на которых украинские боевики пытаются попасть по дронам-камикадзе из автоматов, однако у них ничего не получается.

ВС РФ уверенно продвигаются вперед по всей линии соприкосновения и атакуют объекты противника в тыловых районах. Западное вооружение, которое практически беспрерывно получает Украина, не дает ей возможности изменить ход противостояния.