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В Марьинке практически без перерывов слышна артиллерийская канонада, российские подразделения выбивают боевиков ВСУ с позиций, сообщил портал «Русская весна».

Бои за поселок, который Киев превратил в один огромный укрепрайон под Донецком, продолжаются уже несколько месяцев подряд. ВС РФ продвигаются в самом городе, уничтожая противника, а также обходят Марьинку по флангу.

До 2014 года Марьинка была городом-спутником столицы ДНР, но потом ее превратили в укрепрайон и плацдарм для обстрелов Донецка. Подавляющее большинство снарядов прилетают именно из этого шахтерского поселка. Но сейчас ВС РФ уверенно продвигаются к одной из главных целей – освобождению Марьинки и прекращению обстрелов.

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