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Как отмечает в своем материале издание «Московский Комсомолец», на фоне попыток западных стран изолировать Россию, казалось бы, спрос на иностранных женихов среди россиянок должен был бы вырасти, но эксперты уверяют, что складывается как раз противоположная тенденция.

Во-первых, уменьшение взаимодействия молодых девушек из России с иностранцами по всемирной Сети отмечают современные свахи – администраторы сайтов для международных знакомств. Они подчеркивают, что спрос на общение в Сети снизился, в первую очередь, из-за блокировки большего числа подобных сайтов.

Однако сотрудники отечественных агентств, помогающих гражданам России с переездом заграницу, сообщили, что запрос на вариант изменения страны проживания путем заключения брака с иностранцем среди россиянок почти совсем не пользуется популярностью. По их словам, россиянки опасаются негативного отношения в недружественной среде общения заграницей.

Многие, кто хочет уехать из России, теперь предпочитают заключить брак с соотечественником, чтобы начинать новую жизнь на новом месте уже готовой «командой». Среди таки пар популярностью пользуются страны Латинской Америки, которые дают гражданство рожденным на своей территории детям, а также их родителям.

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