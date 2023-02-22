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Портал «Русская весна» в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись последствий ожесточенного боя российского подразделения с боевиками ВСУ. Наши бойцы сумели одержать победу над противником, оказавшим отчаянное сопротивление, но победа далась им нелегко.

На кадрах запечатлены тела уничтоженных боевиков армии противника и целые реки крови, поэтому по этическим соображениям видео не публикуется на сайте. Российские военные эмоционально переговариваются друг с другом, не особо стесняясь в выражениях, так как бой оказался слишком тяжелым.

Напомним, что ВС РФ перешли в наступление на нескольких участках фронта и достигают успешных результатов. Они уничтожают боевую технику, вооружение и личный состав неонацистов, освобождают все новые населенные пункты, приближая тем самым достижение всех целей спецоперации.

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