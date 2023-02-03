Российские ВС громят украинскую боевую технику уже на улицах Артемовска, в котором ВСУ продолжают оказывать отчаянное, но совершенно бессмысленное сопротивление. Военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что украинское командование совершенно не жалеет своих солдат, стремясь удерживать город до момента его полного разрушения.

Сейчас город представляет собой сплошное кладбище украинской техники и военнослужащих. Огромные потери совершенно не останавливают президента Владимира Зеленского, который охвачен маниакальным желанием удержать Бахмут.

При этом и он сам, и его приближенные отлично понимают, что Артемовск придется сдавать. Об этом же постоянно твердят и западные эксперты, которые не видят никакого смысла в продолжении обороны города. Но Зеленский продолжает бросать все новые подразделения в “артемовскую мясорубку”.