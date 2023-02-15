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Киев продолжает использовать тактику ведения боевых действий малыми диверсионно-разведывательным группами, пытаясь обнаружить уязвимые места в обороне ВС РФ. В Запорожской области такой подход сыграл с боевиками ВСУ злую шутку, рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Он пояснил, что российские ВС воспользовались украинской тактикой и намеренно организовали “уязвимое место” в своей обороне. Вдохновленные боевики попытались пойти на прорыв, попавшись на приманку и тут же попали под интенсивный артиллерийский огонь.

Руденко отметил, что в украинских диверсионно-разведывательных группах задействуются не мобилизованные новобранцы, а опытные боевики, поэтому потеря каждой ДРГ является для Киева настоящей трагедией.

Ранее об активизации диверсантов ВСУ в Запорожской области сообщал глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

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