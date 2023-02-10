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Пленного российского солдата, видео с которым появилось на днях в Сети, расстрелял украинский боевик Сергей Макаренко. Издание RT сообщило, что нацист опубликовал еще несколько фото и видео с места казни, причем на одном из них открыл свое лицо. То есть, фактически признался в совершении тяжелого военного преступления.

Макаренко на второй видеозаписи находится на том же месте, причем рядом видны тела других российских солдат, которые были расстреляны. Боевик заявляет, что это бойцы ЧВК “Вагнер”, а также высказывается в том духе, что пленными они не были.

“Пленные – это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было, чтобы они пришли к нам, сложили оружие и сказали: “Мы сдаемся”, – заявил неонацист.

Напомним, что Управление комиссара ООН по правам человека ранее заявило, что видеозапись не является подделкой, она подлинная и подтверждает военное преступление ВСУ.

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