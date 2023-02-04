Военнослужащие ВС РФ получили подробные инструкции, которые обучают, как целиться в танки Abrams и Leopard 2, чтобы уничтожать их наверняка из всех видов оружия.

Военкор RT Саргон Хадая пояснил, что у любой бронетехники имеются уязвимости, чем и должны пользоваться российские военные. Так, находясь перед танками “Леопард” или “Абрамс”, лучше попадать им под ствол, что позволит заклинить башню. Располагаясь сзади или сбоку, необходимо поражать носик башни.

Самые незащищенные места у западных танков – те, в которых располагается двигатель. Также эффективным решением будет выведение из строя систем навигации, которые сделают экипаж фактически “слепым”. Спереди можно также стрелять по гусеницам, повреждение которых обездвижит боевую машину.