Поездка президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС в Брюсселе оказалась столь же неудачной, как и визит в Великобританию. В Лондоне ему дали от ворот поворот с истребителями натовского образца, а в Бельгии отказались называть какие-то конкретные сроки вступления Украины в Евросоюз, пишет издание RT.

На пресс-конференции по итогам саммита Зеленский призвал Шарля Мишеля, возглавляющего Совет ЕС, начать с Киевом переговоры по вступлению. Украинский лидер заявил, что такое решение станет дополнительной мотивацией для народа страны.

Однако спикер Европарламента Урсула фон дер Ляйен не стала говорить о конкретных сроках начала переговоров и вступления Украины в ЕС.

Ситуацию прокомментировал доцент МГУ Борис Межуев. Он отметил, что в Евросоюзе прекрасно понимают – Украина нелояльна к ЕС и намеревается вступить в него лишь для того, чтобы бесконечно требовать для себя каких-то преференций. Она будет регулярно заявлять, что “стала на защиту Европы”, пренебрегая любыми правилами и требованиями.