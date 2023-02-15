Боевики ВСУ убивают и забрасывают гранатами своих же сослуживцев, принявших решение сложить оружие. Об этом рассказало издание RT со ссылкой на рассказал одного из украинских военнопленных.

Он пояснил, что участвовал в боях за Первомайское. Подразделение понесло крупные потери и стало понятно, что единственный разумный выход – это сдаться в плен.

Боец вместе с выжившими боевиками сложил оружие, однако после этого на них обрушились удары ВОГ с беспилотников украинской армии. В результате двое сдавшихся военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.

Также украинец рассказал, что российские бойцы вывезли пленных в безопасное место, накормили и оказали первую помощь, необходимую после ранений.