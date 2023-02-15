ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевики ВСУ убивают и забрасывают гранатами своих же сослуживцев, принявших решение сложить оружие. Об этом рассказало издание RT со ссылкой на рассказал одного из украинских военнопленных.

Он пояснил, что участвовал в боях за Первомайское. Подразделение понесло крупные потери и стало понятно, что единственный разумный выход – это сдаться в плен.

Боец вместе с выжившими боевиками сложил оружие, однако после этого на них обрушились удары ВОГ с беспилотников украинской армии. В результате двое сдавшихся военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.

Также украинец рассказал, что российские бойцы вывезли пленных в безопасное место, накормили и оказали первую помощь, необходимую после ранений.

Вам может понравиться

Военкор Ярем: над Артёмовском сбили боевой самолёт ЧВК “Вагнер”

Частная военная компания “Вагнер”, участвующая в российско-украинском конфликте на стороне ВС РФ, потеряла ещё один самолёт. Об этом сообщает издание “Русская Весна” (“РВ”) со ссылкой на военкора Ярема (корреспондент РИА

Джиджи Хадид снялась в прозрачном наряде в фотоссесии для Vogue

Американская топ-модель приняла участие в откровенной фотоссесии для нового номера журнала Vogue Netherlands. Снимки со съемок модель опубликовала на своей страничке в популярной социальной сети. 27-летняя Джиджи опубликовала в Сети

Российский снайпер из Якутии ликвидировал одним выстрелом двоих наемников ВСУ

Российскому снайперу из Якутии хватило всего одного выстрела, чтобы ликвидировать двоих наемников ВСУ. Уникальную видеозапись опубликовал портал “Русская весна”. Военнослужащие ВС РФ перехватили переговоры боевиков противника по рации, после чего